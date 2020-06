Gran Bretagna, diverse persone accoltellate in parco a Reading

Foto di repertorio (Afp)

Diverse persone sono state accoltellate a Reading, in Gran Bretagna, nel parco Forbury Gardens. Secondo i media britannici, nei pressi si svolgeva una protesta del movimento antirazzista Black lives matter.

A Reading è in corso "un incidente serio", ha detto la polizia della città del Berkshire, nell'Inghilterra meridionale. Su twitter, la polizia ha scritto: "Siamo al corrente di un incidente al Forbury Gardens. Ufficiali sono sulla scena e stanno indagando".

L'accoltellamento è avvenuto intorno alle 19.30 ora locale. Forbury Gardens è il luogo in cui negli ultimi weekend si sono tenute le proteste del Black Lives Matter, per solidarietà con il movimento americano sceso in piazza dopo la morte di George Floyd, ma al momento non ci sarebbero indicazioni di un legame tra l'incidente e le manifestazioni.