Covid Brasile, a Sao Paulo più contagi che in Italia

Afp

Nello Stato di Sao Paulo, in Brasile, sono stati confermati 248.587 casi di Covid-19, più che in tutta l'Italia, dove secondo i dati della Johns Hopkins University i positivi sono 239.706. Solo oggi, a Sao Paulo i nuovi contagi sono stati 9.765, come ha riferito il ministero della Sanità.

Inoltre, nelle ultime 24 ore, nello Stato di Sao Paulo si sono registrati altri 407 morti, portando a 13.759 il totale delle persone che hanno perso la vita per complicanze legate all'infezione.