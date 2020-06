Covid, in Russia oltre 670mila contagiati

Afp

Le autorità di Mosca hanno innalzato a 647.849 il numero dei contagiati da Coronavirus nel paese dall'inizio della pandemia, con 6.693 casi registrati nelle ultime 24 ore, stando al centro che coordina la lotta contro il Covid-19 in Russia. I decessi sono stati 9.320, 154 dei quali nelle ultime 24 ore. Gran parte dei decessi sono concentrati a Mosca e San Pietroburgo, con 35 e 31 casi in più da ieri. La capitale resta il principale focolaio di Coronavirus in Russia, con 745 nuove infezioni da ieri, alle quali vanno aggiunti i nuovi 301 casi registrati nella regione della capitale, stando al bilancio ufficiale riportato dall'agenzia Sputnik.