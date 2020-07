Eisenberg: "Pochi come Mattarella rappresentano valori di libertà e democrazia"

(Foto Quirinale)

L'ambasciatore americano a Roma, Lewis Eisenberg, rende omaggio al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine della celebrazione virtuale del 4 luglio nei giardini di Villa Taverna. "Grazie perché lei rappresenta in maniera così significativa i valori che sono per noi importantissimi, democrazia e libertà - dice l'ambasciatore - Pochi rappresentano come lei questi valori come lei in questo meraviglioso Paese". E ancora Eisenberg ringrazia Mattarella per "il tempo prezioso" che gli ha dedicato nei giorni scorsi, "con l'opportunità di incontrarla nuovamente".