Focolaio in strip club: "Diteci chi è stato lì"

(Fotogramma)

Un focolaio di coronavirus in uno strip club. Una dozzina di casi in Michigan sono legati al Playhouse Club nella città di Romulus, come riferisce l'emittente WXYZ. Un altro caso è stato registrato in un vicino ristorante. Le autorità quindi, come spiega Detroit Free Press, hanno chiesto a tutte le persone che hanno frequentato lo strip club tra il 17 giugno e il primo luglio di contattare i responsabili sanitari della contea di Wayne per sottporsi a tampone e osservare un periodo di quarantena, a prescindere dalla presenza di sintomi. "E' imperativo che tutte le persone che hanno visitato" il club o il ristorante "nella finestra di contagio si facciano vive e collaborino con il nostro team, così possiamo capire le dimensioni del focolaio", le parole della funzionaria Carol Austerberry all'emittente WDIV.