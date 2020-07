Michel: "Con coraggio politico possibile accordo su Recovery"

(Afp)

Il negoziato nel Consiglio Europeo sull'Mff 2021-27 e sul Recovery Fund sarà "molto difficile", ma, "anche se è difficile, con coraggio politico è possibile avere un accordo". Lo sottolinea il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel, arrivando all'Europa Building, a Bruxelles, chiuso alla stampa per ragioni di sicurezza sanitaria.

"Con la cancelliera Angela Merkel e il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel faremo di tutto" per arrivare ad un accordo sull'Mff 2021-27 e sul Recovery Plan, dice arrivando al vertice europeo il presidente francese Emmanuel Macron. Per l'Europa "è il momento della verità". Per Macron, su entrambi occorre "trovare un compromesso", perché servono a "costruire una nuova sovranità europea".