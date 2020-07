Ue, Kurz: "Grazie ai frugali, insieme contiamo di più"

Foto AFP

''Ringrazio il fatto che questo risultato sia stato possibile insieme alla Svezia, all'Olanda e alla Danimarca. Nell'Unione europea i Paesi più grandi hanno chiaramente la possibilità di contare di più, ma grazie alla collaborazione nel gruppo dei Paesi frugali abbiamo potuto pesare maggiormente. Con questo gruppo possiamo difendere le nostre idee e i nostri interessi in modo più che proporzionale. E siamo riusciti a ottenere un risultato che altrimenti non avremmo raggiunto. Sono contento che questo sia accaduto''. Lo ha detto il cancelliere austriaco Sebastian Kurz in un messaggio condiviso sui social.

''Dopo quattro giorni di negoziati siamo stati in grado di raggiungere un buon risultato per l'Unione europea e per l'Austria sul Quadro finanziario pluriennale e sul Recovery Fund. Grazie a tutti i colleghi, soprattutto ai frugali!'', ha scritto Kurz su Twitter.