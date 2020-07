Gli Stati Uniti sono "preoccupati" per la sicurezza dei porti e delle infrastrutture italiani, che sono oggetto di interesse da parte della Cina. E' l'ambasciatore americano Lewis Eisenberg a farsi portavoce di questo timore in un'intervista all'Adnkronos. "I porti sono una parte cruciale delle infrastrutture per l'Italia, ci sono tanti porti grandi, importanti, di recente ho visitato Trieste e Venezia, sono stato a Genova", dice. E "c'è il timore che i cinesi vogliano entrare nei porti e nelle infrastrutture più importanti, hanno avuto successo in altri posti, c'è preoccupazione per la sicurezza di questi porti", avverte.