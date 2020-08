Covid, Trump: "Usa meglio di tanti paesi con seconda ondata"

Foto AFP

"Gli Usa hanno fatto molto meglio" della maggior parte degli altri Paesi nell'affrontare l'emergenza Coronavirus. Ne è convinto Donald Trump, che su twitter torna ad attaccare i media per le "fake news" sul diffondersi della pandemia. "Ad eccezione di New York e di alcune altre località, abbiamo fatto molto meglio della maggior parte degli altri Paesi nell'affrontare il virus", dice il presidente statunitense.

"Molti di questi Paesi -aggiunge- ora stanno vivendo una seconda ondata importante. Le fake news stanno facendo gli straordinari per dipingere gli Stati Uniti (e me) nel peggior modo possibile". "Le fake news sono il nemico del popolo", scrive ancora Trump, ribadendo come dal suo punto di vista gli Stati Uniti stiano facendo "molto bene" con il programma di test. Poi esclama: "Aprite le scuole!".

Negli Stati Uniti, il Paese più colpito al mondo dalla pandemia, è stato aggiornato a 4.667.930 il numero delle persone che sono state contagiate e a 154.859 quello di coloro che hanno perso la vita per complicanze legate all'infezione. La Johns Hopkins University segnala un aumento di 47.508 contagi e di 515 morti nelle ultime 24 ore, con un lieve calo rispetto all'incremento dei casi registrato negli ultimi giorni.