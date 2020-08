"Perché all'Oms non usate le mascherine?"

"Perché all'Oms non indossate le mascherine?". E' la domanda a cui la speaker dell'Organizzazione mondiale della sanità risponde durante il briefing a Ginevra. "La ragione per cui non indossiamo mascherine durante queste conferenze stampa -dice la 'voce' dopo l'intervento d'apertura del direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus- è che osserviamo le regole di distanziamento sociale e abbiamo norme molto rigide relative al numero di persone ammesse in questa sala. Se aveste un'immagine a 360 gradi, vedreste che siamo tutti distanziati l'uno dall'altro. Facciamo la stessa cosa in ascensore: c'è una sola persona in ogni ascensore. Questo è eccellente per la mia forma fisica, perché devo fare molte scale".