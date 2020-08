"Sei lento", spara e uccide commesso di fast food

(Xinhua)

Un uomo ha ucciso il commesso di un fast food in Florida. Movente dell'omicidio: l'eccessiva lentezza del servizio. Il 37enne Kelvis Rodriguez-Tormes ha ucciso il 22enne Desmond Joshua, dipendente di un Burger King di Orlando. "Hai due secondi prima che ti spari", ha detto l'assassino prima di aprire il fuoco, come riferisce l'emittente WKMG. Rodriguez-Tormes, a quanto pare, si è presentato al locale dopo le lamentele di una donna che, furibonda per i tempi d'attesa al drive-thru e rimborsata con 40 dollari, aveva annunciato l'arrivo del proprio compagno. La donna, secondo le ricostruzioni, è tornata con Rodriguez-Tormes che si è diretto verso la vittima aggredendola fisicamente. Quindi, l'omicida ha impugnato l'arma e ha sparato.