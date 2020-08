Coronavirus, in Germania ancora oltre 1000 nuovi casi

(Foto Afp)

Sono ancora più di 1000 i nuovi casi di coronavirus in Germania. I funzionari sanitari hanno conteggiato 1.122 nuovi contagi nelle ultime 24 ore: è il terzo giorno di seguito. La Germania non aveva registrato una cifra simile dal 9 maggio.

Con i nuovi casi il Paese raggiunge un totale di 215.336 contagi all'interno dei suoi confini. Giovedì aveva visto 1.045 nuovi casi mentre il conteggio di venerdì è stato di 1.147.

Il Robert Koch Institute, l'autorità per le malattie infettive del Paese, ha inoltre riferito che in Germania sono decedute 9.195 persone dall'inizio della pandemia. In 196.400 sarebbero guarite dall'infezione.