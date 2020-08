Covid, nuova impennata di contagi in Germania

(Foto Afp)

Nuova impennata di contagi in Germania a causa della pandemia di coronavirus. I dati del Robert Koch Institut (Rki) parlano di 218.519 casi con un aumento di 1.226 rispetto a ieri, quando erano stati segnalati 966 casi e dopo giorni di allarmanti bollettini con oltre mille contagi. Ora i dati odierni sono, secondo i media tedeschi, i più preoccupanti dall'inizio di maggio.

In Germania sono inoltre 9.207 i decessi confermati per complicanze legate al Covid-19, sei in più rispetto al precedente bilancio. E sono circa 198.800 le persone guarite dopo aver contratto l'infezione, 700 in più rispetto ai dati di ieri.

"Preoccupante, senza alcun dubbio". Così Jens Spahn, ministro della Salute della Germania parlando con l'emittente radio Deutschlandfunk.

"Possiamo vedere che come risultato del rientro di chi ha viaggiato e di feste di ogni tipo....ci troviamo con focolai piccoli e più grandi in quasi tutte le regioni del paese", ha dichiarato, esortando i suoi connazionali a restare "molto, molto vigili".