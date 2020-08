Coronavirus, in Russia più di 942mila casi e oltre 16mila morti

Afp

Sono 4.785 i nuovi casi di coronavirus confermati in Russia, dove dall'inizio dell'emergenza sanitaria - secondo i dati ufficiali riportati dall'agenzia Tass - sono 942.106 i contagi accertati. Tra i nuovi casi, la maggior parte si registra a Mosca (688). Le autorità sanitarie confermano anche il decesso di altre 110 persone per complicanze provocate dal Covid-19 e il bilancio delle vittime sale a 16.099. In Russia sono più di 755.500 le persone guarite dopo aver contratto l'infezione.