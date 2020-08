Nuovo record di contagi in Croazia, 255 in ultime 24 ore

(Afp)

Nuovo record di casi di Covid-19 in Croazia, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 255 contagi, secondo quanto riferito dalle autorità sanitarie locali. Gli ultimi dati confermano un trend in costante crescita nell'ultima settimana in Croazia, dove attualmente i casi 'attivi' sono saliti a 1.689.

L'incremento dei contagi ha spinto anche il governo tedesco a sconsigliare i viaggi per turismo sulla costa croata, in particolare nelle regioni spalatino-dalmata e di Sebenico e Tenin. "Il tasso di infezione da Covid-19 è stato basso in Croazia per diverse settimane, ma recentemente è aumentato notevolmente", ha dichiarato il ministero degli Esteri di Berlino.