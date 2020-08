Trump: "Biden vincerà solo con elezioni truccate"

(Afp)

"L'unico modo" che Joe Biden ha per arrivare alla Casa Bianca è "un'elezione truccata. Lo credo davvero". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, durante un comizio elettorale in Pennsylvania, commentando la proposta dei democratici di imporre il voto per corrispondenza in tutto il paese a causa della pandemia di coronavirus.

Per il tycoon, il candidato dem è "il peggior incubo". Biden "ha promesso un aumento delle tasse di quattro miliardi di dollari, il più grande incremento della storia" e poi "butterà via i soldi con il Green New Deal". "E' un pupazzo della sinistra radicale che cerca di distruggere lo stile di vita americano", ha detto Trump.