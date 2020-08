Coronavirus, oltre 24 milioni di casi nel mondo

(Afp)

Sono oltre 24 milioni i casi di contagio di coronavirus nel mondo, più della metà dei quali riscontrati negli Stati Uniti, il Brasile e l'India (12,8 milioni in tutto) . E' quanto rende noto il bollettino della Johns Hopkins University che registra a livello globale 24.181.120 contagiati e 825.798 morti (6mila decessi nelle ultime 24 ore). Le persone guarite sono 15,8 milioni.

Gli Stati Uniti sono in testa fra i paesi più colpiti per numero di contagi con 179.735 morti e oltre 5,82 milioni di casi positivi, seguiti da Brasile (3,71 milioni di contagi e 117.600 decessi) e India (3,31 milioni di contagi e oltre 60mila morti). Al quarto posto vi è la Russia (968.297 contagi e 16.638 morti), mentre al quinto troviamo il Sudafrica (615.701 contagi e oltre 13.500 morti). il Perù è al sesto posto (607.000 casi e oltre 28mila morti), mentre il Messico è settimo fra i paesi più colpiti con 573.888, ma arriva terzo per il numero di morti (62.076). All'ottavo posto si situa la Colombia (oltre 572.000 positivi e più di 18mila morti). La Spagna è nona, unico paese Ue fra i primi dieci, con 419.849 contagi e 28.971 morti. Al decimo posto c'è il Cile con oltre 402.000 contagi e quasi 11mila decessi.