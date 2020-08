Covid, Svezia: "Permessi assembramenti fino a 500 persone"

Foto Fotogramma

Le autorità sanitarie svedesi hanno approvato una proposta del governo che porta da 50 a 500 persone il numero massimo di persone che possono riunirsi in pubblico. Lo ha annunciato l'epidemiologo che coordina la lotta al coronavirus in Svezia, Anders Tegnell, sottolineando che il numero dei partecipanti a un evento può aumentare se è garantita la distanza di un metro tra una persona e l'altra ed i posti a sedere sono numerati.

La Svezia ha registrato circa 84mila casi di Covid-19 e 5.820 decessi dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Il numero dei morti di recente è drasticamente calato e anche i casi di coronavirus non sono aumentati come in altri Paesi. "La situazione è un po' diversa altrove in Europa", ha detto l'epidemiologo.