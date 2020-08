Giappone, "il premier Abe si dimette per problemi di salute"

Foto Fotogramma

Il primo ministro del Giappone, Shinzo Abe, annuncerà oggi le sue dimissioni a causa delle sue condizioni di salute. L'indiscrezione è dell'emittente pubblica giapponese Nhk, che cita fonti vicine allo stesso premier. Abe ha convocato per oggi una conferenza stampa. Il 65enne primo ministro nipponico è stato in ospedale in due occasioni nelle ultime due settimane e questo nel Paese ha alimentato le voci secondo cui le sue condizioni di salute sarebbero peggiorate. Sarebbe la seconda volta che Abe si dimette per problemi di salute: nel 2007 lasciò l'incarico a causa di una colite ulcerosa, per poi tornare alla guida del Paese nel 2012 vincendo di nuovo le elezioni. Il suo mandato da premier scadrebbe a settembre del prossimo anno.