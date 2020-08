Usa, uragano Laura fa 6 vittime: anche una 14enne

(Afp)

Sono almeno sei le vittime dell'uragano Laura in Louisiana. Il bilancio è stato confermato dal Dipartimento della Salute. Quattro persone, anche una bambina di 14 anni, sono morte a causa degli alberi caduti, come ha spiegato il governatore John Bel Edwards. Un'altra delle vittime era in barca ed è morta per annegamento, mentre la sesta vittima è deceduta per avvelenamento da monossido di carbonio causato da un generatore di corrente. Nelle ultime ore la perturbazione, che si è spostata verso l'Arkansas dopo aver lasciato ieri più di mezzo milione di persone senza corrente in Louisiana e Texas e dopo aver provocato danni in un impianto chimico nel sudovest della Louisiana, è stata declassata a depressione tropicale.