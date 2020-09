Il medico di Trump: "E' in buona salute, non ha avuto ictus"

Foto Fotogramma

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, 'è in buona salute" e non è mai stato valutato per "ictus, mini-ictus o qualsiasi emergenza cardiovascolare acuta, come è stato erroneamente riportato dai media". Lo ha dichiarato in una nota il medico personale del presidente, Sean Conley, dopo che lo stesso Trump su Twitter ha smentito di essere stato colpito lo scorso anno da una serie di leggeri ictus che l'avrebbero costretto a una visita all'ospedale Walter Reed Medical Center.

"Il presidente rimane in buona salute e non ho dubbi sulla sua capacità di mantenere il rigoroso programma che ha davanti", ha detto Conley.