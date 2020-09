Covid, Francia: 7.100 casi e 21 morti nelle ultime 24 ore

Foto AFP

La Francia ha superato i 300mila casi di coronavirus, dopo che nelle ultime 24 ore è stato registrato un nuovo numero record di contagi, 7.157. Lo ha reso noto l'agenzia di Sanità pubblica francese, secondo cui da ieri sono stati registrati altri 21 nuovi decessi, per un totale di 30.706.

Il premier francese Jean Castex è intervenuto oggi per presentare il piano di ripresa per il paese nel dopo crisi sanitaria legata al Coronavirus. Un piano, ha detto, di "una portata e con un'ambizione storiche". "Cento miliardi - ha osservato - è quasi quattro volte il piano messo in atto per far fronte alla crisi del 2008. E' il più massiccio annunciato ad oggi tra i maggiori paesi europei in proporzione alla ricchezza nazionale".

Con un obiettivo, ha sottolineato il primo ministro, "ritrovare già nel 2022 il nostro livello di ricchezza precedente la crisi".