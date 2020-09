Coronavirus, in Spagna oltre 4.500 nuovi casi

(Foto Afp)

Con le 4.503 nuove infezioni registrate, il numero totale di casi accertati di coronavirus in Spagna si avvicina al mezzo milione. Dall'inizio della pandemia i contagi sono stati 498.989, il numero più alto in Europa occidentale. I nuovi decessi sono stati 19, per un totale di 29,148. La seconda ondata del virus sembra tuttavia rallentare, considerando che la scorsa settimana si raggiungevano picchi di 10mila nuovi casi al giorno.