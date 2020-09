TikTok promette battaglia: "Siamo delusi"

(Fotogramma)

TikTok promette battaglia. E arrivano "disaccordo" e "delusione" per la decisione del Dipartimento del Commercio di "bloccare i nuovi download dell'app a partire da domenica e vietare l'uso di TikTok negli Usa dal 12 novembre", come afferma un portavoce in una dichiarazione alla Abc. TikTok, 'creatura' del gruppo cinese ByteDance, promette di continuare la sua battaglia contro "l'ingiusto ordine esecutivo" di Donald Trump che rischia di "privare gli americani e le piccole imprese negli Usa di una piattaforma importante". TikTok rivendica un impegno a "livelli senza precedenti di ulteriore trasparenza e responsabilità ben oltre quello che altre app fanno".