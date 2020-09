Covid, in Germania aumento record dei nuovi casi

Foto AFP

La Germania ha registrato quasi 2.300 nuovi contagi da Covid 19, esattamente 2.297, nelle ultime 24 ore, il numero più alto di casi quotidiani da aprile. L'aumento è ancora lontano dai livelli registrati alla fine di marzo, quando si avevano oltre 6mila casi quotidiani, ma segna un netto aumento rispetto ai livelli registrati durante l'estate, confermando la ripresa dell'epidemia iniziata ad agosto.

Secondo il bollettino dell'Istituto Robert Koch, nelle ultime ore vi sono stati 6 decessi provocati dal Covid, con il numero totale dei morti in Germania per l'epidemia che sale a 9.384. Sono 270.070 le persone che hanno contratto in Germania il virus.

Il tasso di R0, cioè il numero di riproduzione di base, è attualmente in Germania 1,16, ha reso noto ieri l'Istituto, con un aumento all'1,07 del giorno precedente.