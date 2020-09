Cina, avvelenò 25 bambini: condannata a morte maestra d'asilo

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Condanna a morte in Cina per una maestra d'asilo accusata di aver avvelenato 25 bambini, uno dei quali è morto dopo 10 mesi di ospedale. La storia, che risale allo scorso anno e su cui riaccende i riflettori la Bbc, aveva fatto il giro del mondo e sconvolto l'opinione pubblica. Wang Yun era stata arrestata dopo che i bambini di un asilo della città di Jiaozuo, nella provincia di Henan, erano stati portati in ospedale dopo il pasto a scuola. Per il tribunale di Jiaozuo Wang aveva aggiunto nitrato di sodio nel porridge dato ai bambini della classe di una sua collega. Per "vendetta" dopo una discussione tra maestre.

Era il 27 marzo dello scorso anno quando dalla Cina arrivavano le prime notizie di un gruppo di bambini che si erano sentiti male, alcuni erano persino svenuti, dopo il pasto a scuola. Così erano scattate le indagini. Il nitrato di sodio può essere tossico se ingerito in quantità elevate. Per il Tribunale intermedio del popolo di Jiaozuo la 37ennne Wang non era alla sua prima 'vendetta' e in passato aveva acquistato sul web quantità di nitrato aggiunto poi alla bottiglia dell'acqua usata dal marito.