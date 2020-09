Ex procuratore Watergate: "Trump rischia incriminazione per frode fiscale"

(Afp)

Se non verrà rieletto alla Casa Bianca il prossimo novembre, Donald Trump potrebbe rischiare l'incriminazione per evasione e frode fiscale. Accuse che potrebbero coinvolgere anche la figlia Ivanka. Lo ha detto alla Cnn Nick Akerman, noto avvocato americano che è stato uno dei procuratori del Watergate, commentando le rivelazioni del New York Times riguardo alle dichiarazione dei redditi del presidente.

"Sembra che Trump abbia compiuto una serie di attività che si qualificano come frode fiscale", ha detto il legale alla Cnn sottolineando che una cosa è "prendere il codice tributario ed ottenere il massimo delle deduzioni in modo perfettamente legale" e un'altra è "mentire sui tuoi redditi, su quali sono le deduzioni".

"Vi sono un paio di punti che saltano all'occhio nelle rivelazioni del Times che paiono andare ben oltre", la legale attività tesa a evitare il pagamento delle tasse.

"La più evidente è quella delle spese per le consulenze", cioè oltre 740mila dollari che, secondo quanto ricostruito dal Times, sono andati alla figlia Ivanka.

"Non ci sono ragioni legittime per lei di avere questi pagamenti per consulenze dal momento era già pagata come dipendente del gruppo Trump", aggiunge l'avvocato sottolineando che l'unica "ragione possibile era spostare questi soldi in modo che non venissero tassati a Donald Trump, passandoli sulla dichiarazione di Ivanka Trump che probabilmente aveva delle perdite per bilanciarli". "Così alla fine il governo prende zero dollari", conclude.

Secondo Akerman, "non ci sono dubbi" sul fatto che, se incriminati e condannati, Trump e la figlia potrebbero finire in carcere: "L'evasione fiscale prevede condanne a cinque anni, è un crimine serio e più soldi vengono rubati più pesanti sono le condanne".