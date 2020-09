'Will You Shut Up Man' diventa virale, online t-shirt con Trump

(Foto Afp)

'Will You Shut Up Man'. Questa la frase usata dal candidato democratico alla Casa Bianca Joe Biden nei confronti del presidente americano Donald Trump nel primo dibattito televisivo e diventata subito virale. Un invito a ''stare zitto'' che la campagna di Biden ha deciso di stampare su una t-shirt nera, messa in vendita online al prezzo di trenta dollari.

Con la frase che è già diventata uno slogan, sulla maglietta è stampata l'immagine del volto di Trump con un'aria corrucciata. Durante il dibattito il presidente americano ha più volte interrotto lo sfidante.