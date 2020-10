Twitter blocca account Trump: ha pubblicato mail di giornalista

(Foto Afp)

Nuova schermaglia tra Donald Trump e Twitter che ha bloccato l'account del presidente per aver pubblicato l'email di un editorialista del New York Post. Il gigante dei social media ha confermato al Daily News che l'account del presidente è stato sbloccato solo dopo che il tweet è stato rimosso per aver violato le normative in materia di privacy che vietano che vengano pubblicate informazioni personali di altre persone senza il loro consenso.

Ora al posto del tweet cancellato c'eè un messaggio che dice che "questo tweet non è più disponibile perché ha violato le regole di Twitter".Sono stati bloccati anche gli account delle persone che avevano rilanciato il tweet di Trump fino a quando non hanno cancellato anche loro il messaggio.

La mossa di Twitter è arrivata poche ore dopo che aveva messo l'etichetta di fake news ad un altro tweet del presidente in cui si affermava che il Covid è meno letale dell'influenza stagionale.