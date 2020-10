Covid, casi ancora in crescita in Germania: 4.721 in 24 ore

(Afp)

Continuano ad aumentare i casi di coronavirus in Germania. I nuovi dati dell'Istituto Robert Koch parlano di 4.721 nuovi contagi e di altri 15 decessi. In totale dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 319.381 i casi di Covid-19 confermati, con 9.604 decessi e circa 273.500 persone guarite. E' il terzo giorno consecutivo che la Germania registra oltre 4.000 nuovi casi di Covid-19 in 24 ore: ieri i dati parlavano di 4.516 risultati positivi dei test effettuati, mentre giovedì erano stati 4.058.