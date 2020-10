Trump su Fauci: "Più bravo a lanciare la palla che in previsioni su Covid"

(Afp)

"In verità, la capacità di Tony di lanciare la palla è più accurata delle sue previsioni" sul Covid. Donald Trump così su Anthony Fauci, riferendosi al fatto che il virologo si è esibito nel "first pitch" nella partita di apertura dei Washington Nationals lo scorso luglio. "Se non c'è il problema, non ci sono le mascherine", ha aggiunto Trump, affermando che "all'Oms non piacciono più i lockdown si è appena espresso contro, Trump aveva ragione". "Abbiamo salvato 2 milioni di vite americane", ha concluso tra i punti esclamativi.