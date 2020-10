Record di nuovi casi in Germania, mai così tanti

(Afp)

Più di 6.600 nuovi casi di coronavirus confermati in 24 ore in Germania. Non erano mai stati così tanti. Il bollettino dell'Istituto Robert Koch parla di altri 6.638 contagi, oltre 1.500 in più rispetto al dato giornaliero diffuso ieri (5.132), e di altri 33 decessi. A fine marzo la Germania aveva vissuto il picco di infezioni con circa 6.300 casi confermati nell'arco di 24 ore.

Ora però vengono effettuati più test: da metà agosto più di un milione a settimana (circa 1,1 - 1,2). Ed è cresciuto in modo significativo, secondo l'Istituto, il tasso di positività rispetto al numero dei test effettuati. Si è infatti passati dallo 0,74% di fine agosto al 2,48% della settimana tra il 5 e l'11 ottobre.

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 341.223 le persone risultate positive al Covid-19 in Germania, dove il bilancio delle vittime parla di 9.710 morti. Sono invece circa 284.600 le persone guarite dopo aver contratto l'infezione.

Record di casi: chiude mezza Europa