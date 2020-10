Covid Russia, quasi 15mila nuovi casi e 279 morti

Il numero di casi di coronavirus in Russia è aumentato di 14.922 unità nelle ultime 24 ore, rispetto ai 15.150 casi registrati precedentemente. In totale, riporta l'agenzia Itar Tass, dall'inizio della pandemia sono stati accertati in Russia 1.384.235 infezioni. I casi attivi sono attualmente 295.034, con un incremento di 6.026 unità. I nuovi decessi accertati sono stati 279, rispetto ai 232 del giorno prima, per un totale di 24.002 vittime dall'inizio della pandemia.