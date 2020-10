Usa, positivi al Covid due collaboratori di Pence

(Fotogramma/Ipa)

Il chief of staff del vicepresidente americano Mike Pence, Mark Short, è risultato positivo al Covid-19. "Oggi, Marc Short, capo del personale del vicepresidente, è risultato positivo al test Covid-19, ha iniziato la quarantena e fornisce assistenza nel processo di tracciamento dei contatti", ha dichiarato in un comunicato Devin O'Malley, addetto stampa del vicepresidente. "Oggi il vicepresidente Pence e la signora Pence sono entrambi risultati negativi al Covid-19 e rimangono in buona salute".

Secondo quanto riporta la Cnn, all’inizio di questa settimana è risultato positivo al coronavirus anche Marty Obst, consigliere politico senior di Pence.