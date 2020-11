Covid Germania, "pazienti in terapia intensiva triplicati in 2 settimane"

(Foto Afp)

In Germania in due settimane è triplicato il numero dei pazienti Covid-19 ricoverati in terapia intensiva. Lo scrive in un tweet il ministro tedesco della Salute, Jens Spahn, che il mese scorso è risultato positivo al coronavirus e che parla di oltre 2.000 casi gravi. E aggiunge: "Dobbiamo rompere questa dinamica, insieme e con determinazione".

In Germania, dove oggi inizia il 'lockdown light' per frenare i contagi da coronavirus, si registrano oltre 545.000 casi di Covid-19 e 10.530 decessi dall'inizio dell'emergenza sanitaria, secondo i dati dell'Istituto Robert Koch.

In 24 ore sono stati registrati 12.097 nuovi casi.