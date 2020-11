Covid, dg Oms in isolamento. Ghebreyesus: “Sto bene”

(Afp)

Il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, è in auto isolamento dopo essere entrato in contatto con una persona risultata positiva al coronavirus. Lo ha annunciato lui stesso su Twitter. "Sono stato identificato come contatto di qualcuno che è risultato positivo al test per Covid 19. Sto bene e non ho sintomi, ma nei prossimi giorni sarò in quarantena, in linea con i protocolli dell’OMS, e lavorerò da casa", si legge nel post.

"È di fondamentale importanza che tutti rispettiamo le linee guida sulla salute. In questo modo spezzeremo le catene di trasmissione del Covid, sopprimeremo il virus e proteggeremo i sistemi sanitari. Io e i miei colleghi dell’Oms ci impegniamo con i partner internazionali per salvare vite umane e proteggere i vulnerabili. Insieme!", ha poi aggiunto.