Elezioni Usa, "Biden vince in Vermont e Virginia"

Foto Fotogramma

Secondo le proiezioni di Fox News, il candidato democratico Joe Biden vincerà in Virginia e Vermont, mentre sono in bilico diversi Stati in cui i seggi si sono chiusi poco fa, a partire dalla Georgia, uno dei cosiddetti 'battleground States' dove Trump deve necessariamente vincere per confermarsi presidente.

Per il Decision Desk della Fox News, emittente vicina ai repubblicani, è ancora presto anche per definire la situazione in Kentucky, in South Carolina e Indiana. In quest'ultimo Stato e in Kentucky, tuttavia, il vantaggio di Trump appare rassicurante.