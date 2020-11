Elezioni Usa, "gara si sta concludendo a favore di Biden"

Foto AFP

"La gara si sta concludendo a favore della campagna di Biden". Lo ha affermato a 'Fox News' una fonte dell'entourage del candidato democratico alla Casa Bianca (Speciale elezioni).

Secondo la fonte, in Wisconsin la campagna dell'ex vice presidente è convinta di vincere e si aspetta una 'chiamata' già nella mattinata americana. In Michigan il vantaggio di Biden sarebbe irrecuperabile e si aspetta l'assegnazione dello Stato ai democratici intorno a mezzogiorno.

Anche in Pennsylvania la partita è aperta, stando all'entourage dell'ex presidente, che punta tutto sul voto per posta a Philadelphia. In Georgia l'attesa è per una 'chiamata' nel primo pomeriggio, ma dipenderà da cosa accade nella contea di Fulton County, mentre per il Nevada bisognerà aspettare domani.