Elezioni Usa, Trump-Biden: chiusi primi seggi

Foto Afp

Donald Trump o Joe Biden. Si sono chiusi i seggi in Indiana e Kentucky i primi stati a completare le operazioni di voto negli Stati Uniti alle 6 ora locale, mezzanotte in Italia. Un numero record di 100 milioni di persone hanno votato in anticipo quest'anno e per tutto il giorno si sono registrate lunghe file ai seggi. L'affluenza alle urne per l'election day è stata del 67%, la più alta in 100 anni.

Dopo la visita nel quartier generale della sua campagna a Arlington, in Virginia, Trump trascorrerà il resto della giornata alla Casa Bianca, in attesa dei risultati elettorali. I funzionari della campagna per la rielezione del presidente hanno creato una 'war room' elettorale nell'Eisenhower Executive Office Building, adiacente la West Wing, nel quale riceveranno aggiornamenti dai vari stati e informeranno Trump sull'andamento del voto. Un portavoce ha chiarito che le spese della 'war room' vengono finanziate interamente con i fondi della campagna e non peseranno sulle tasche dei contribuenti. Le leggi federali impediscono infatti l'uso di soldi pubblici per finanziare le attività politiche.

Biden attenderà l'esito del voto a Wilmington, in Delaware, con Kamala Harris, che nelle scorse ore è stampa impegnata nelle ultime battute della campagna elettorale in Michigan, uno dei 'battleground States'.

