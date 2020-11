Covid Usa, record nuovi casi: oltre 126mila

Foto Afp

Negli Stati Uniti oggi si sono registrati 126.742 nuovi casi di Covid, mai così tanti in un giorno dall'inizio della pandemia, secondo i dati forniti dalla Johns Hopkins University. Per il quarto giorno in una settimana gli Stati Uniti fanno segnare più di 100mila positivi in un giorno. Inoltre, per il terzo giorno di fila i nuovi casi superano quota 120mila. Sono almeno 1.040 le persone che hanno perso la vita nelle ultime 24 ore a causa del Covid, un dato che porta a 237.113 il totale dei decessi dall'inizio della pandemia.

E proprio il Covid è al primo posto nell'agenda di Joe Biden. "Lunedì nominerò un gruppo di scienziati di primo piano ed esperti come consulenti per la transizione, affinché convertano il piano Covid Biden-Harris in un progetto d'azione che inizierà il 20 gennaio 2021", dice il presidente eletto degli Stati Uniti nel discorso della vittoria dopo il successo nelle elezioni Usa, illustrando il primo impegno della sua amministrazione. "Quel piano sarà costruito su un fondamento scientifico. Sarà basato sulla compassione, sull'empatia e sull'attenzione. Non risparmierò alcuno sforzo - o impegno - per ribaltare la situazione in questa pandemia".