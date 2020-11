Vaccino Covid Moderna, ancora Trump contro Biden

(Afp)

"E' stato appena annunciato un altro vaccino. Questa volta da Moderna, efficace al 95%. Per quei grandi 'storici', vi prego di ricordare che queste grandi scoperte, che metteranno fine alla Peste cinese, sono tutte avvenute sotto la mia supervisione". Così Donald Trump su twitter.

Più prudente il presidente eletto degli Stati Uniti, Joe Biden. Le notizie che giungono dalle case farmaceutiche riguardo ai vaccini anti Covid fanno sperare, ma mancano ancora "mesi" prima che il virus possa essere sconfitto, afferma Biden in un tweet nel quale sottolinea che "la notizia di oggi di un secondo vaccino è un ulteriore motivo per sperare" ma, aggiunge, "ciò che era vero col primo vaccino rimane vero col secondo: mancano ancora mesi. Fino ad allora, gli americani devono continuare a praticare il distanziamento sociale e indossare le mascherine per tenere il virus sotto controllo".

Biden si congratula poi, in un secondo tweet, con i ricercatori che hanno prodotto questa "svolta e e ci hanno portato più vicini a sconfiggere il virus".

Vaccino Covid Moderna: "Efficace al 94,5%"