Hong Kong, Joshua Wong si dichiara colpevole: "Non ci inchiniamo a Pechino"

L'attivista a favore della democrazia di Hong Kong Joshua Wong si è dichiarato colpevole di incitamento e organizzazione di una assemblea non autorizzata lo scorso anno. Lo ha confermato il suo portavoce. Lo stesso hanno fatto altri due attivisti, Ivan Lam e Agnes Chow, comparsi in tribunale insieme a Wong. Le accuse sono legate a una protesta che si è svolta davanti al quartier generale della polizia di Wan Chai nel giugno dello scorso anno. Wong rischia un massimo di cinque anni di carcere, mentre non sarebbe condannabile all'ergastolo dal momento che la legge sulla sicurezza nazionale imposta dalla Cina è entrata in vigore dopo i fatti.

"Noi tre abbiamo deciso di dichiararci colpevoli di tutte le accuse", ha detto Wong ai giornalisti in tribunale lunedì. "Non sarà sorprendente se oggi vengo mandato in carcere con detenzione immediata". E ha aggiunto: "continueremo a lottare per la libertà - e ora non è il momento per noi di inchinarci a Pechino e arrenderci".