Covid Germania, Merkel: "Nuove misure restrittive prima di Natale"

(Afp)

Angela Merkel vuole adottare nuove decisioni su ulteriori misure anti-Covid prima di Natale. A riferirlo sono stati esponenti del suo partito citati dalla Dpa dopo una videoconferenza che si è svolta oggi. "Si parla troppo di bancarelle di Gluehwein e troppo poco di infermiere ed operatori sanitari che lavorano sotto pressione nelle unità di terapia intensiva e nelle case di riposo", ha detto la cancelliera, secondo quanto riferito dalle fonti.

Le misure attualmente in vigore non fanno scendere i numeri, con il risultato che misure addizionali dovranno essere adottate durante l'inverno, ha detto, sottolineando che dovranno arrivare prima di Natale. La cancelliera ha indicato che ci saranno ora nuove consultazioni con i premier dei 16 stati del Paese. Merkel ha espresso apprezzamento per la decisione della Baviera di adottare misure più rigide.