Fronte Polisario in Italia: "Destino Sahara Occidentale non lo decide un proclama"

"Il destino del Sahara Occidentale non lo decide un proclama. Questo è un territorio che appartiene ai saharawi e solo loro possono decidere a chi darlo". Lo afferma ad Aki-Adnkronos International la rappresentante del Fronte Polisario in Italia, Fatima Mahfud, commentando l'annuncio del presidente Trump che ha riconosciuto la sovranità marocchina sul Sahara Occidentale.

"Per quanto ci riguarda si tratta di un proclama", prosegue Mahfud aggiungendo che guidare gli Stati Uniti è un compito di "grande responsabilità" perché il Paese ha un ruolo influente all'interno del Consiglio di Sicurezza dell'Onu, le cui decisioni "regolano la vita di molte persone nel pianeta".

"Il Sahara Occidentale è un territorio non autonomo, in attesa di un referendum sull'autodeterminazione - conclude - Altri movimenti di liberazione nazionale come in Sudafrica, insegna la storia, sono poi usciti vincitori nonostante tutte le vicissitudini".