Recovery, c'è l'accordo. Conte: "Ora avanti tutta"

(Afp)

C'è l'accordo nel Consiglio Europeo sul pacchetto Mff 2021-27 e Recovery Fund. Lo annuncia il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel, via social network. "Ora possiamo iniziare con l'attuazione e ricostruire le nostre economie - aggiunge Michel - il nostro pacchetto per la ripresa spingerà la transizione verde e quella digitale".

"L'Europa va avanti - sottolinea la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen - Il Consiglio Europeo ha trovato l'accordo sul prossimo bilancio Ue e su Next Generation Eu", che valgono "1,8 bilioni di euro per spingere la ripresa e costruire un'Ue più resiliente, verde e digitale. Congratulazioni alla presidenza tedesca del Consiglio Ue", conclude.

"Appena raggiunto in Consiglio europeo l’accordo definitivo su #NextGenerationEU. Questo significa poter sbloccare le ingenti risorse destinate all’Italia: 209 miliardi. Approvato anche il Bilancio pluriennale. Ora avanti tutta con la fase attuativa: dobbiamo solo correre! #EuCo", scrive il premier Giuseppe Conte su Twitter.

"Veti superati, accordo raggiunto al Consiglio europeo - twitta anche il ministro per gli Affari europei Enzo Amendola - . Si conferma la condizionalità sullo stato di diritto. Adesso acceleriamo ancora di più perché le risorse del bilancio pluriennale e del Next Generation EU diventino progetti per cambiare e far ripartire Italia ed Europa".