Covid, anche Olanda verso nuovo lockdown

L'Olanda è diretta verso un nuovo lockdown, con il governo che ha convocato una riunione di emergenza per discutere le nuove misure da adottare per tentare di arginare la crescita dei casi di Covid. Misure che saranno annunciate stasera dal primo ministro, Mark Rutte, in un discorso al Paese.

"La situazione è molto grave", ha detto il ministro della Salute olandese, Hugo de Jonge, prima dell'inizio della riunione. Gli ospedali nei Paesi Bassi sono in difficoltà e l'ultimo bilancio quotidiano, diffuso ieri, parla di circa 10mila nuovi casi di coronavirus. Secondo la stampa locale, il governo deciderà la chiusura di tutti i negozi che non vendono beni essenziali.

La Germania, che condivide un confine di 580 chilometri con i Paesi Bassi, ha già annunciato un secondo lockdown a partire da mercoledì. Le autorità olandesi temono che molti tedeschi possano attraversare il confine per lo shopping natalizio.