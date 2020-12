Covid, oltre 76 milioni di casi nel mondo

Fotogramma /Ipa

L'ultimo conteggio dei casi di covid-19 confermati in tutto il mondo da parte del Center for Systems Science and Engineering della Johns Hopkins University vede nel mondo salire i casi a 76,255,731. In Usa si segnalano 17.649.547, in India 10.004.599, in Brasile 7.213.155, in Russia 2.792.615, in Francia 2.516.957, in Gran Bretagna 2.010.077, in Turchia 2.004.285, in Italia 1.938.083, in Spagna 1.797.236 e in Cina 95.716.