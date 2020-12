Vaccino Covid, da Pfizer e Moderna test sulla variante inglese

(Afp)

Pfizer e Moderna testeranno i loro vaccini contro il Covid-19 sulla nuova variante di coronavirus trovata in Gran Bretagna. Lo hanno reso noto le due aziende farmaceutiche citate dalla Cnn. Moderna, in particolare, ha detto di aspettarsi che il suo vaccino protegga dalle varianti ed eseguirà più test nelle prossime settimane per confermare la tesi.

Secondo l'amminstratore delegato della BioNTech, Ugur Sahin, per avere la certezza che il vaccino sviluppato insieme alla Pfizer sia efficace contro la variante inglese saranno necessari altri studi. ''Non sappiamo al momento se il nostro vaccino è anche in grado di fornire protezione contro questa nuova variante", ma poiché le proteine ​​sulla variante sono al 99% le stesse dei ceppi prevalenti, BioNTech ha "fiducia'' nel vaccino, ha proseguito Sahin. La BioNTech sta attualmente conducendo ulteriori studi e spera di avere certezza dell'efficacia nelle prossime settimane. "La probabilità che il nostro vaccino funzioni è relativamente alta", ha detto, assicurando che l'azienda farmaceutica è in grado di sviluppare un nuovo vaccino in grado di combattere la variante inglese in sei settimane.

Vaccino Pfizer, BioNTech: "Probabile protezione contro variante Covid"