Covid Francia, oggi 2.960 contagi e 364 morti: i dati

In Francia oggi si sono registrati 2.960 nuovi contagi e 364 morti per il coronavirus. Il numero dei nuovi casi viene considerato sotto stimato a causa della chiusura dei laboratori durante il lungo weekend natalizio. Il numero totale dei decessi dall'inizio della pandemia è salito a 63.109.

Secondo il ministero della Sanità, nelle ultime 24 ore 1.212 persone sono state ricoverate e 229 sono state ammesse alla terapia intensiva. In totale vi sono 24.678 ricoverati per il Covid in Francia, 2.703 in terapia intensiva, 44 in più rispetto a ieri.