Vaccino Covid, record in Israele: quasi 100mila somministrati in un giorno

Afp

Mai così tanti vaccini somministrati in Israele in 24 ore. Secondo il ministero della Salute israeliana, ieri sono state inoculate 98.916 dosi, un record da quando è iniziata la campagna di vaccinazione una settimana fa. "Continueremo in questo modo e anzi aumenteremo ulteriormente il ritmo", ha commentato il ministro della Salute, Yuli Edelstein, elogiando il lavoro degli operatori sanitari. In Israele finora sono stati somministrati 379mila vaccini ed il Paese al momento è al primo posto nel rapporto tra popolazione e vaccini somministrati secondo una ricerca dell'Università di Oxford.